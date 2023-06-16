Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Помощь адресована лицам, участвовавшим в тушении пожара и эвакуированным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Коммунальное государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при акимате Астаны организовало сбор гуманитарной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией в области Абай. Данная помощь была оказана при поддержке членов этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана столицы, других активных граждан ассамблеи, предпринимателей и горожан.

«С этой целью мы распространили объявление. В социальных сетях, WhatsApp группах, каждое культурное объединение информировало общественность на своей странице в Instagram», - сказал руководитель учреждения Адильхаир Мырзаханов.

По его словам, активное участие в этом деле приняли активисты и предприниматели столичной АНК, в частности Башир Солсанов, Наталья Рудой, Хасан Шарипов и Махир Рзаев. Кроме того, была оказана поддержка со стороны немецких, белорусских, армянских, польских, корейских ЭКО.

Собрано продовольствие, средства гигиены, постельное белье, медикаменты – всего около 2 тонн груза.

Гуманитарная помощь, загруженная в большегруз, будет доставлена к месту назначения примерно через 10 часов.