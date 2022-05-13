13 Мая 2022 16:49

Гуманитарную помощь на $9,4 млн отправил Казахстан другим странам за квартал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый квартал текущего года Казахстан отправил в разные страны больше гуманитарной помощи, чем за весь 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

«За январь–март 2022 года Казахстан отправил гуманитарной помощи в другие страны на сумму $9,4 млн, при этом только за март было отправлено помощи на $3,6 млн. В прошлом году в этом периоде отправок гуманитарной помощи из РК не наблюдалось. Более того, показатели первого квартала текущего года превосходят объём гуманитарной помощи за весь 2021-й ($7,5 млн)», - сообщает Finprom.kz.

Основной объём отправленной из РК за январь–март 2022 года гуманитарной помощи пришёлся на медикаменты - $4,4 млн. Следом идут продовольственные товары - $280,8 тыс., одежда и обувь - $94,8 тыс., а также машины и оборудование - $15,4 тыс. На прочие товары пришлось $4,6 млн.

В разрезе стран наибольший объём гуманитарной помощи за январь–март текущего года был отправлен в Афганистан - $5,7 млн. Афганистан является постоянным получателем гуманитарной помощи от Казахстана. Среди стран, в которые в текущем году из РК была отправлена гуманитарная помощь, постоянным получателем является также Таджикистан ($130,1 тыс. за первый квартал 2022 года).

Кроме того, в текущем году, в частности, в марте, получателями гуманитарной помощи стали Украина, Польша и Венгрия. В связи с ситуацией в Украине из РК в страну было отправлено 67,7 тыс. тонн гуманитарной помощи на общую сумму в $306 тыс. (41,2 тыс. тонн продовольственных товаров на $202,6 тыс.; 6,7 тыс. тонн одежды и обуви на $40,3 тыс.; 19,8 тыс. тонн прочих товаров на $63,1 тыс.).

В свою очередь, в Польшу было отправлено 70,7 тыс. тонн гуманитарной помощи на $3,1 млн. Основной объём пришёлся на медикаменты: 25,2 тыс. тонн на $1,5 млн. Также было отправлено 8,6 тыс. тонн продовольственных товаров на $23 тыс., 4,7 тыс. тонн одежды и обуви на $22,9 тыс., 32,2 тыс. тонн прочих товаров на $1,5 млн.

При этом Польша приняла почти 3,3 млн беженцев из Украины, при этом общая численность беженцев из Украины составила почти 6 млн человек. В частности, для граждан Украины доставлялись грузы с гуманитарной помощью из Алматы в польский город Катовице.

В Венгрию из РК было отправлено 6,7 тыс. тонн гуманитарной помощи на сумму в $69,5 тыс., в том числе 3,5 тыс. тонн продовольственных товаров на $47,2 тыс., 1,1 тыс. тонн одежды и обуви на $10,9 тыс., 2 тыс. тонн прочих товаров на $11,4 тыс.. Венгрия приняла 577,8 тыс. беженцев из Украины.

В свою очередь, Казахстан получил гуманитарной помощи за январь–март текущего года на сумму в $2,2 млн — в 4,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда рост показателя составлял сразу 15,1 раза.

Более половины объёма полученной гуманитарной помощи пришлось на медикаменты ($853,2 тыс.), а также на одежду и обувь ($484 тыс.). На машины и оборудование пришлось лишь $1,6 тыс., на прочие товары — $881,9 тыс..

В текущем году наибольший объём гуманитарной помощи в РК был направлен из Италии (на $1,7 млн), следом идут Китай ($476,4 тыс.) и Германия ($37,4 тыс.).