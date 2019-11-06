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Гуманитарному колледжу в Усть-Каменогорске присвоят имя Абая

6 Ноября 2019 15:45
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Гуманитарному колледжу в Усть-Каменогорске присвоят имя Абая

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Гуманитарному колледжу в Усть-Каменогорске может быть присвоено имя Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Депутаты маслихата Восточно-Казахстанской области направили такое предложение в Республиканскую ономастическую комиссию. Таким образом, в регионе могут быть изменены названия более чем 20 школ и колледжей.

В частности, гимназии №38 с углубленным изучением английского языка в Усть-Каменогорске может быть присвоено имя Льва Гумилева, средней школе №39 – имя Ибрая Алтынсарина.

Также были внесены предложения назвать среднюю школу №49 в Семее именем Абая, среднюю школу №3 – Мухтара Ауэзова, среднюю школу №47 – Ахмета Байтурсынова, гимназию №37 – Ибрая Алтынсарина, среднюю школу №39 – Алихана Бокейханова, среднюю школу №34 – Бауыржана Момышулы, среднюю школу №2 – Каныша Сатпаева, Пригородную среднюю школу – Жусупбека Аймауытова.

Также возможно переименование 11 школ в Бескарагайском, Шемонаихинском, Глубоковском районах в честь известных в стране деятелей.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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