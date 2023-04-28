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Гуманитарное перемирие в Судане продлили ещё на 3 дня

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 15:49
Гуманитарное перемирие в Судане продлили ещё на 3 дня Фото: AFP

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - Усилиями международных посредников противоборствующие воинские формирования объявили о продлении режима прекращения огня, который до этого соблюдался лишь частично. Жертвами конфликта в Судане стали уже сотни человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Армия Судана и военизированное формирование «Силы быстрой поддержки» (RSF) согласились продлить режим прекращения огня, который истекал в полночь в четверг, ещё на 72 часа.

Этому предшествовали длительные переговоры с представителями «квартета» по Судану – США, Саудовской Аравии, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратов, а также ООН и африканских региональных организаций. Посредники приветствуют «готовность сторон к диалогу» по установлению более длительного перемирия, а также призывают обеспечить «беспрепятственный гуманитарный доступ» для оказания помощи нуждающимся.

На днях лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагло обвинил генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана в связях с бывшим режимом, а также атаках на свои лагеря с помощью авиации и тяжёлой артиллерии. В регулярной армии обвиняют «мятежников» в «ежедневном нарушении перемирия».

Сообщается о продолжающихся боях в районе столицы Хартума, а также об эскалации в граничащим с Чадом регионе Дарфур.

Военные действия спровоцировали массовое перемещение людей. Накануне МИД Египта сообщил, что с начала конфликта республика приняла 14 тысяч суданцев.

Как сообщалось, 22 апреля на гуманитарное перемирие на три дня согласилась армия Судана.


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