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    19:37, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Гуманитарный рейс для пострадавших в Афганистане приземлился в Шымкенте

    Афганистан
    Фото: агентство Kazinform

    Гуманитарный рейс для пострадавших в Афганистане приземлился в Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На специальный борт Национальной гвардии было загружено 16 тонн гуманитарного груза. Ранее в феврале я принимал участие в доставке гуманитарной помощи Турции и Сирии. В отличие от предыдущих гуманитарных полетов, наша команда полностью несет ответственность за сохранность груза и его доставку, - сообщил командир авиационного отряда воинской части Национальной гвардии Курмангали Топанов.

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    Как сообщалось, определенная часть гуманитарной помощи, предназначенной для пострадавших при разрушительном землетрясении в Афганистане, будет доставлена специальным рейсом. Этот рейс привез необходимое оборудование и лекарства из Астаны и Алматы и приземлился в Шымкенте.

    Также в Шымкенте самолет Национальной гвардии Y8F200W был загружен медикаментами и подготовлен к завтрашней поездке.

     

     

    Теги:
    Нацгвардия Землетрясение Шымкент Афганистан Общество Происшествия Внешняя политика Казахстана
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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