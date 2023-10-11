Гуманитарный рейс для пострадавших в Афганистане приземлился в Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На специальный борт Национальной гвардии было загружено 16 тонн гуманитарного груза. Ранее в феврале я принимал участие в доставке гуманитарной помощи Турции и Сирии. В отличие от предыдущих гуманитарных полетов, наша команда полностью несет ответственность за сохранность груза и его доставку, - сообщил командир авиационного отряда воинской части Национальной гвардии Курмангали Топанов. .

Как сообщалось, определенная часть гуманитарной помощи, предназначенной для пострадавших при разрушительном землетрясении в Афганистане, будет доставлена специальным рейсом. Этот рейс привез необходимое оборудование и лекарства из Астаны и Алматы и приземлился в Шымкенте.

Также в Шымкенте самолет Национальной гвардии Y8F200W был загружен медикаментами и подготовлен к завтрашней поездке.