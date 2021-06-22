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    17:49, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Гулзат Кобенова возглавила Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра образования и науки РК Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

    Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова.

    С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова.

    С 2009 года по 2010 годы — занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

    С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

    С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева.

    С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК.

    С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

    С января 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.


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