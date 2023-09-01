Гулзат Кобенова назначена председателем Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.



Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области.

Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова.

С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова.

С 2009 года по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С января 2020 года по 22 июня 2021 года работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С 22 июня 2021 года была председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.