Гулзада Шакуликова: Нужно усилить патриотическое воспитание молодежи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В нашей стране необходимо усилить патриотическое воспитание молодежи, считает председатель правления- ректор Атырауского университета нефти и газа Гулзада Шакуликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти дни нашей стране пришлось испытать большие потрясения. В связи с трагическими событиями Президент страны принял ряд важных решений, и сейчас нам очень важно поддержать их, чтобы уберечь нашу Родину от беды. Теперь перед нами в этом сложном мире интенсивных изменений стоит ответственная задача – сформировать модернизированное общество, основанное на общественном согласии и толерантности. От этого зависит будущее благополучие страны.

Сегодня независимость, мир и стабильность – наши главные и ценные достояния. И мы должны уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ведь молодежь – будущее страны. Поэтому важно, чтобы в это нелегкое для нашей страны время молодые люди не ушли в деструктивные течения и оставались верными своей Родине.

Наши же студенты уже сплотились вокруг одного – мира и единства, они не остались в стороне от общей беды, и некоторые сдают кровь пострадавшим в результате митингов и беспорядков по всей республике. Сдают кровь и сотрудники вуза», - говорит Гулзада Шакуликова.



