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Гуляющих по ночам подростков выявили в столице

23 Августа 2021 19:19
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Гуляющих по ночам подростков выявили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За выходные дни в столице были выявлены 46 несовершеннолетних, находившихся вне дома в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

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«С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей вне жилища, а также профилактики подростковой беспризорности, безнадзорности на территории столицы проводится ОПМ «Безопасный квартал». В ходе ОПМ в 23:30 сотрудниками управления полиции района Сарыарка, при проверке увеселительных заведений, был выявлен факт нахождения несовершеннолетнего в возрасте 16 лет в кафе «Қарақат» по ул.Тлендиева. Из-за бесконтрольности подростка родителям пришлось среди ночи приехать в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В отношении законного представителя составлен административный протокол по части 1 статьи 442 КРКобАП за нахождение несовершеннолетних в развлекательном заведении в ночное время без взрослого, с наложением штрафа. Также с ним проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов. В отношении владельца кафе возбуждено административное производство по статье 132 КРКобАП, предусматривающий штраф в размере 10 МРП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Собранный материал по нарушению карантина направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

По информации ведомства, с начала года развлекательными заведениями города совершено более 50 фактов нарушений, где находились несовершеннолетние. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за несоблюдение и нарушение карантина, а также напоминает родителям о необходимости взять на контроль поведение детей и быть более бдительными.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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