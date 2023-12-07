Гульназ Сисенова возглавила управление координации занятости и соцпрограмм Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области назначена Сисенова Гульназ Сагиновна, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу акимата области.

Гульназ Сисенова родилась в 1981 году в Кобдинском районе Актюбинской области. В 2000 году окончила Актюбинский финансово-экономический колледж, в 2003 году - Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году с должности налогового инспектора Налогового комитета по Алгинскому району.

С 2003 по 2016 годы работала ведущим специалистом управления финансов Актюбинской области, заместителем руководителя, после руководителем управления.

С 2016 по 2019 годы была заместителем акима Алгинского района, руководителем управления государственных закупок Актюбинской области.

С июля 2019 года работала заместителем акима города Актобе.