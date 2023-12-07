РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Гульназ Сисенова возглавила управление координации занятости и соцпрограмм Актюбинской области

    назначение
    Фото: акимат Актюбинской области

    Распоряжением акима Актюбинской области на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области назначена Сисенова Гульназ Сагиновна, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу акимата области. 

    Гульназ Сисенова родилась в 1981 году в Кобдинском районе Актюбинской области. В 2000 году окончила Актюбинский финансово-экономический колледж, в 2003 году - Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

    Трудовую деятельность начала в 2001 году с должности налогового инспектора Налогового комитета по Алгинскому району.

    С 2003 по 2016 годы работала ведущим специалистом управления финансов Актюбинской области, заместителем руководителя, после руководителем управления.

    С 2016 по 2019 годы была заместителем акима Алгинского района, руководителем управления государственных закупок Актюбинской области.

    С июля 2019 года работала заместителем акима города Актобе.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Актюбинская область
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!