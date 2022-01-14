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Гулмира Дайрабаева стала пресс-секретарем министра финансов РК

14 Января 2022 20:08
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Гулмира Дайрабаева стала пресс-секретарем министра финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гулмира Дайрабаева назначена пресс-секретарем министра финансов и директором Департамента по связям с общественностью Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

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Выпускница КазНУ имени Аль-Фараби, Института для иностранцев имени Sophiа-Antipolis, Франция, USC Sol Price School of Public Policy, Университета Южной Калифорнии, США, Академии Государственной политики и управления. Обладатель международной стипендии «Болашақ». Магистр Государственной политики и управления.

Гулмира Тынышбековна – известная казахстанская телеведущая, журналистка, медиаменеджер, Заслуженный деятель Казахстана, Ақпарат саласының үздігі.

Одна из первых ведущих утренней программы «Таңшолпан» в ТРК «Қазақстан». Руководила Департаментом утренних программ, также работала в Агентстве «Хабар», на телеканалах «НТК» и «ОРТ Казахстан». Прошла международную аудиовизуальную стажировку на государственном канале Франции «FRANCE-3» при международной организации CIFAP. Одна из первых авторов социальных телепрограмм, посвященных гендерной политике в Республике Казахстан. Вела казахстанско-французское телешоу «Сырға» в прямом эфире.

Владеет казахским, русским, английским, французским языками и sign language (языком глухонемых).


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#СМИ   #Назначения   #Минфин РК  
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