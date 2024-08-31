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    15:03, 31 Август 2024 | GMT +6

    Гүлбахыт Қайыржанова заняла пятое место в метании копья на Паралимпийских играх в Париже

    Гүлбахыт Қайыржанова
    Фото: Мейiржан Амангелдиев

    Гүлбахыт Қайыржанова  заняла пятое место в метании копья (класс F13) на Паралимпийских играх с результатом 34.23 м. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

    Первое место заняла спортсменка из Китая с результатом 47.06 м, второе место — Кулинис Сорокина (нейтральный флаг) с результатом 36.56 м, третье место — спортсменка из Австрии с результатом 36.56 м, четвертое место — Дабровольская (нейтральный флаг) с результатом 35.75 м.

    Напомним, что соревнования Паралимпийских игр проходят с 29 августа по 9 сентября в Париже. Сегодня также выступают спортсмены по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов и Севда Алиева, пара таеквондисты Нышан Омирали и Нурлан Домбаев, а сборная команда по волейболу сидя встречается с командой Боснии и Герцеговины.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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