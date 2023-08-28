Гульжанар Шукеева назначена руководителем управления общественного развития ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления общественного развития назначена Шукеева Гульжанар Болатовна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



Гульжанар Шукеева родилась в 1967 году в селе Таловка Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Образование-высшее. В 1990 году окончила Казахский педагогический институт имени Абая по специальности «Химия и биология» и Казахстанско-Российский университет по специальности «Политология».

В 2004 году работала главным специалистом департамента внутренней политики города Алматы, а затем занимала должность начальника территориального управления департамента внутренней политики города Алматы.

Также трудилась руководителем отдела политического планирования и социальных технологий департамента общественно-политической работы и связи с общественностью Министерства культуры и информации РК, консультантом в секретариате Ассамблеи Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2010 по 2019 годы занимала должность руководителя управления внутренней политики Акмолинской области.

В последние годы работала лектором-преподавателем в филиале Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по ЗКО.

До нынешнего назначения работала экспертом в ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».