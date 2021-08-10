Гульшара Абдыкаликова возложила цветы к памятнику Абаю

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ – Аким Кызылординской области возложила цветы к памятнику Абаю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии возложения цветов к памятнику великому поэту приняли участие председатель областного Совета ветеранов Серик Дюйсенбаев, аким Кызылорды Ганибек Казантаев.

В день Абая в организациях культуры области проводятся в онлайн-формате различные культурно-познавательные мероприятия. В частности, в домах культуры и клубах организован фестиваль искусств «Абай әлемі», областной конкурс искусств «Көзімнің қарасы», музыкальные вечера «Ұлы халықтың – ұлы Абайы», «Абай дана, Абай дара», концерт «Абай әлемі». Организован также районный конкурс художественного чтения «Кемеңгерліктің биік шыңы Абай». Также проводятся часы поэзии Абая, в библиотеках организованы книжные выставки «Ұлы даланың ұлы ойшылы», «Шын Хәкім, сөздің асыл - баға жетпес», «Ұлы Абай-ұлттық болмысымыздың айнасы», «Абай жаққан шамшырақ», литературные вечера.

Сотрудники областной универсальной научной библиотеки имени А.Тажибаева, все библиотекари области с 3 августа провели учебный челлендж «Читай Абая без устали».

Мероприятия дня Абая освещаются на страницах в социальных сетях всех организаций культуры и управления культуры, а также на -канале «Сыр шаңырағы».

Следует отметить, в области 4 организации образования, 86 улиц носят имя Абая. Аллее на проспекте Назарбаева в Кызылорде присвоено имя поэта, его «Слова назидания» высечены на камне.