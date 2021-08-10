+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гульшара Абдыкаликова возложила цветы к памятнику Абаю

10 Августа 2021 15:25
Поделиться:
Гульшара Абдыкаликова возложила цветы к памятнику Абаю

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ – Аким Кызылординской области возложила цветы к памятнику Абаю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
459 нарушений карантина выявили с начала года в Кызылординской области
Как отпраздновали День Абая в Семее День Абая отмечают в Восточном Казахстане Касым-Жомарт Токаев: Мы должны пропагандировать произведения Абая

В церемонии возложения цветов к памятнику великому поэту приняли участие председатель областного Совета ветеранов Серик Дюйсенбаев, аким Кызылорды Ганибек Казантаев.

В день Абая в организациях культуры области проводятся в онлайн-формате различные культурно-познавательные мероприятия. В частности, в домах культуры и клубах организован фестиваль искусств «Абай әлемі», областной конкурс искусств «Көзімнің қарасы», музыкальные вечера «Ұлы халықтың – ұлы Абайы», «Абай дана, Абай дара», концерт «Абай әлемі». Организован также районный конкурс художественного чтения «Кемеңгерліктің биік шыңы Абай». Также проводятся часы поэзии Абая, в библиотеках организованы книжные выставки «Ұлы даланың ұлы ойшылы», «Шын Хәкім, сөздің асыл - баға жетпес», «Ұлы Абай-ұлттық болмысымыздың айнасы», «Абай жаққан шамшырақ», литературные вечера.

Сотрудники областной универсальной научной библиотеки имени А.Тажибаева, все библиотекари области с 3 августа провели учебный челлендж «Читай Абая без устали».

Мероприятия дня Абая освещаются на страницах в социальных сетях всех организаций культуры и управления культуры, а также на -канале «Сыр шаңырағы».

Следует отметить, в области 4 организации образования, 86 улиц носят имя Абая. Аллее на проспекте Назарбаева в Кызылорде присвоено имя поэта, его «Слова назидания» высечены на камне.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Культура   #Акимат   #Общество   #Абай   #День Абая  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
459 нарушений карантина выявили с начала года в Кызылординской области
Как отпраздновали День Абая в Семее
День Абая отмечают в Восточном Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны пропагандировать произведения Абая
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
6 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Читайте также
Среднемесячную заработную плату посчитали статистики СКО
459 нарушений карантина выявили с начала года в Кызылординской области
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив