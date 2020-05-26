Гульшара Абдыкаликова: Среди заразившихся коронавирусом в Кызылординской области много пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области среди заразившихся коронавирусом много пенсионеров. Об этом сообщила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова в прямом эфире на местном телеканале «Qyzylorda», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кызылординской области проведено пять этапов снижения ограничений в связи с карантином. Работа многих отраслей начала восстанавливаться. Но после смягчения карантинного режима ситуация становится сложнее. В настоящее время в области 297 больных коронавирусной инфекцией.

«На прошлой неделе зарегистрирован 51 случай, рост за неделю составил 20,4%. Особенно часто заражаются люди пенсионного возраста. В первые полтора месяца зарегистрировано 18 заразившихся людей пенсионного возраста, один находился в тяжелом состоянии. За последние две недели зарегистрировано 12 больных из этой группы. Из них четверо находятся на лечении в тяжелом состоянии, один в очень тяжелом состоянии. Эти данные должны нас всех заставить задуматься. Поэтому нам нужно защитить старших, тех, кому больше 65 лет, просим изолироваться дома», – сказала Г. Абдыкаликова.

По ее словам, распространение инфекции заметно в коллективах, после семейных мероприятий и скопления людей. В последнее время т рудно бывает определить, где заразились большинство заболевших.

«Высока вероятность заражения от любого человека. Сейчас, во время смягчения карантина, увеличивается количество контактов. Усиливается неверие в болезнь и беспечность среди жителей. Соответственно, снизилось стремление соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому призываю жителей области строго выполнять меры предосторожности в повседневной жизни. Ношение масок в общественных местах, в обществе, соблюдение социальной дистанции должно быть нормой», – сказала аким области.