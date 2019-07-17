Гульшара Абдыкаликова провела встречу с представителем ЮНФПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июля заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с представителем Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА), страновым директором для Кыргызстана и Туркменистана г-жой Джулией Валезе, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи заместитель Премьер-Министра отметила высокий уровень сотрудничества Республики Казахстан и ЮНФПА. Активное участие организации в продвижении вопросов безопасного материнства, охраны репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ/СПИД и туберкулеза, гендерного равенства и профилактики бытового насилия позволило добиться значительных успехов в данных сферах.

Также Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что ЮНФПА является надежным партнером Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, совместно с которой успешно реализован ряд проектов и исследований.

В Казахстане 2019 год объявлен Годом молодежи, в связи с чем особое внимание уделяется охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи. В этой связи заместитель Премьер-Министра выразила признательность за усилия ЮНФПА в данном направлении.

В ходе встречи также был обсужден вопрос проведения в текущем году саммита в ознаменование 25-летия Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в г. Найроби (Кения). Целью саммита является создание политического и финансового импульса для продвижения Повестки дня МКНР в отношении сокращения предотвратимой материнской смертности, неудовлетворенной потребности в планировании семьи и ликвидации насилия в отношении женщин.

Джулия Валезе пригласила казахстанскую делегацию принять участие и поделиться опытом в работе данного саммита, поскольку у Казахстана есть хорошие примеры по демонстрации политических обязательств в области здравоохранения, поддержки молодежи и обеспечения равных прав и возможностей для мужчин и женщин.

В завершение встречи заместитель Премьер-Министра РК Г.Н. Абдыкаликова поблагодарила г-жу Джулию Валезе за плодотворную работу в Казахстане и пожелала дальнейших успехов.