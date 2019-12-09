Гульшара Абдыкаликова: Необходимо изменить подходы в соцсопровождении малообеспеченных семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парамента РК Гульшара Абдыкаликова отметила необходимость изменения подходов в социальном сопровождении малообеспеченных и многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Узловым элементом нового формата соцподдержки семьи должен стать механизм индивидуального сопровождения семьи. На практике социальное сопровождение осуществляется формально и свелось к мониторингу своевременности и полноты обязательных пенсионных взносов получателей АСП, участвующих в мерах содействия занятости», - сказала Гульшара Абдыкаликова, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам эффективности реализации госполитики по адресной социальной помощи.

Как отметила депутат, это случилосьиз-за того, что вся работа возложена на сотрудников центров занятости – консультантов по социальной работе и ассистентов. При этом главной задачей центров занятости является содействие занятости.

«Поэтому эти сотрудники, образно говоря, просто «зашиваются». Акиматам срочно требуется изменить данный подход. Полагаем, что сопровождение семьи необходимо возложить на отделы соцзащиты на местах и сельских акимов», - подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

Мажиличмен добавила, что расходы государства на социальную защиту многодетных и малообеспеченных семей являются одним из фундаментальных факторов для устойчивого развития человеческого капитала страны.

«Следует отметить, что в числе получателей АСП около 40% - многодетные семьи. Они более уязвимы и, соответственно, необходимы меры, которые упреждали бы ухудшение их материального благополучия. Для этого в рамках исполнения поручения Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева планируется с 1 января 2020г. ввести новое пособие для детей из многодетных семей и принять гарантированный социальный пакет детям из малообеспеченных семей. Эти изменения важно донести до населения», - резюмировала Гульшара Абдыкаликова.