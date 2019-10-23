+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 5 °С
USD 388.96 EUR 432.21
RUB 6.09 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гульнур Ыбрай стала третьей на ЧА по тяжелой атлетике

23 Октября 2019 18:29
Поделиться:
Гульнур Ыбрай стала третьей на ЧА по тяжелой атлетике

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана отметилась очередной наградой на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, который в эти дни проходит в КНДР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме

Казахстанский тяжелоатлет стал третьим на юношеском чемпионате Азии
Казахстанский тяжелоатлет взял «бронзу» на юношеском чемпионате Азии ЧМ по тяжелой атлетике: Денис Уланов занял десятое место Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде

Так, копилку бронзовой медалью пополнила Гульнур Ыбрай, ставшая третьей в категории до 59 килограммов. В сумме она показала 178 килограммов.

Второе место заняла Хуан Я Тин из Тайбэя - 180 килограммов. Победу же одержала Иль Ген Ким (КНДР) - 228 килограммов.

Добавим, ранее в составе команды Казахстана на третью ступень пьедестала поднялись Аблайхан Ауелханов и Акмолда Сайрамкез.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Корея,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив