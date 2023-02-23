Гульназ Сматилдаева назначена руководителем отдела внутренней политики акимата Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Тараза руководителем отдела внутренней политики горакимата назначена Гульназ Сматилдаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

36-летняя Гульназ Сматилдаева уроженка села Ульгули Байзакского района Жамбылской области. Имеет три высших образования.

В 2008 году окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.-А. Ясави по специальности «филология», в 2010 году Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности «казахский язык и литература» и в 2013 году Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2009 году главным специалистом отдела внутренней политики акимата города Тараза.

С 2013 по 2019 годы возглавляла сектор по работе с молодежью, общественно-политическими и средствами массовой информации отдела внутренней политики акимата города Тараза.

С 2019 года по февраля 2023 года - заместитель руководителя отдела внутренней политики акимата города Тараза.

Ранее возглавлявшая отдел внутренней политики акимата города Тараза Улана Сламбекова назначена руководителем областного управления внутренней политики Жамбылской области.