Гульнару Каримову приговорили к 13 годам лишения свободы
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Гульнара Каримова приговорена к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу верховного суда Республики Узбекистан.
По данным ведомства, сегодня, 18 марта, в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершилось судебное разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников.
Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Исчисление настоящего срока наказания устанавливается с 21 августа 2015 года.
Кроме того, приговоры были вынесены в отношении соучастников Г.Каримовой с учетом степени тяжести.
Напомним, что в начале января текущего года Ташкентский городской суд по уголовным делам начал судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц по новым обвинениям.
- Размер штрафов за нарушения порядка проведения свадеб утвержден в Узбекистане
- Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса
- Житель Туркестана оштрафован за проведение тоя во дворе дома
- В Казахстане введут трехступенчатую систему рассмотрения жалоб потребителей
- Коронавирус: Узбекистан приостановил внутренние туры
- Приемы граждан приостановили в судах Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана