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Гульнару Каримову приговорили к 13 годам лишения свободы

18 Марта 2020 14:02
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Гульнару Каримову приговорили к 13 годам лишения свободы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Гульнара Каримова приговорена к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу верховного суда Республики Узбекистан.

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По данным ведомства, сегодня, 18 марта, в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершилось судебное разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников.

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Исчисление настоящего срока наказания устанавливается с 21 августа 2015 года.

Кроме того, приговоры были вынесены в отношении соучастников Г.Каримовой с учетом степени тяжести.

Напомним, что в начале января текущего года Ташкентский городской суд по уголовным делам начал судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц по новым обвинениям.




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Ключевые слова: Суды, Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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