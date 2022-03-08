Гульнар Кусаинова: Призвание женщины - быть счастливой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных учреждениях, государственных ведомствах столицы трудятся немало женщин, добившихся успехов своим профессионализмом, трудом и стремлением внести вклад в развитие главного города страны. Одной из них является советник директора ТОО «НИПИ «Астанагенплан» Гульнар Кусаинова. Накануне Международного женского дня она рассказала о своем трудовом пути и поздравила женщин с предстоящим праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Гульнар Кусаинова начала свой трудовой путь 36 лет назад. В 2006 году начала работу в ТОО «НИПИ «Астанагенплан», где трудится по сей день. Она принимает непосредственное участие в разработке и утверждении градостроительных проектов столицы. В их числе - корректировка генерального плана, проект развития Астанинской агломерации, Комплекс программ по компактной застройке города с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры и поэтапного сноса жилья с выделением кварталов в утвержденной границе освоения до 2020 года с перспективой до 2030 года и т.д.

«В проектном институте «Астанагенплан» я работаю с 2006 года. Работу свою люблю, поскольку мы живем в этом городе, хочется, чтобы в нем было комфортно, удобно всем людям любого возраста. Конечно, роль женщины велика во всех сферах жизни, я думаю, что это истина, которую сегодня признают все. В моем окружении есть очень много женщин, которые добились больших успехов. Они прекрасные матери, вырастили достойных людей, они прекрасные труженицы, подруги и граждане своей страны.

Прежде всего, Международный женский день говорит о том, что после всех трудных моментов, после холодов и зимы всегда приходит весна, всегда побеждает созидающая роль природы. Я поздравляю всех женщин с этим прекрасным весенним праздником, желаю, чтобы каждая женщина не забывала о своем призвании. А призвание женщины - это быть счастливой и делать счастливым свое окружение, с праздником, дорогие женщины», - поздравила она с наступающим праздником.