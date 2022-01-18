Гульнар Курбанбаева: Нужны новые критерии оценки претендентов на госслужбу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трагические события начала года во многом повлияли на изменение взглядов казахстанцев на собственное отношение к общественно-политическим, социально-экономическим процессам в стране. По словам вице-президента Гражданского Альянса Казахстана, президента Ассоциации предпринимателей Карагандинской области Гульнар Курбанбаевой, главный вывод – нельзя быть всегда в стороне и жить по принципу «моя хата с краю…».

«Риторика Главы государства Касым-Жомарта Токаева в его выступлении перед депутатами Парламента РК существенно отличалась от того, что мы привыкли слышать ежегодно от руководства страны – была открытость позиции, были признания ошибок ранее принятых решений, была жесткость и конкретика в отношении поручений и предполагаемых действий Правительства», считает Гульнар Курбанбаева.

«В целом поддерживаю инициативы Президента. Объективно, никто не изобретал велосипед. Все, о чем говорил Глава государства, имело место и в действующей политике. Но все дело в акцентах и в механизмах реализации предложенных инициатив.

Считаю, что большинство проблем в социально-экономическом развитии страны связано с низким уровнем профессионализма государственных служащих, на которых возложена обязанность регулировать это самое развитие: слабые, некомпетентные, необоснованные решения, а в итоге – неэффективный результат реформ, социальное недовольство людей», - отметила президент Ассоциации предпринимателей Карагандинской области.

Гульнар Курбанбаева заявила, что поддерживает инициативу Касым-Жомарта Токаева по изменению политики приема на государственную службу – нужны новые критерии оценки претендентов на госслужбу, один из которых – собственная программа видения развития страны (отрасли, региона).

«Солидарна с Главой государства о необходимости повышения качества образования в стране. Нам нужны такие программы образования, которые способны взращивать конкурентоспособные кадры для экономики и госуправления страны. Тогда и отпадет проблема занятости молодых специалистов.

Поддерживаю важность работы госорганов на местах, где власть напрямую работает с населением. Из-за имеющегося сегодня в их работе формализма, бюрократии, неумения вести диалог с населением мы имеем недовольство граждан, которое может перерасти в конкретные действия, в том числе деструктивные», - добавила она.

Как руководитель неправительственной организации, Гульнар Курбанбаева считает своей задачей и задачей всего гражданского сектора консолидацию и совместную работу по участию в реализации инициатив Главы государства в части подготовки социального кодекса, организации и деятельности национального общественного фонда, а также по осуществлению системного общественного контроля по реализации новым Правительством и местными властями инициатив Президента в целом.