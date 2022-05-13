13 Мая 2022 20:50

Гульмире Сатыбалды продлили арест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гульмире Сатыбалды, ранее задержанной на два месяца, продлили арест еще на один месяц, передает МИА «Казинформ».

«13 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.», - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Ранее сообщалось, что Кайрату Сатыбалдыулы и Кайрату Боранбаеву так же продлили арест на один месяц.



