13 Мая 2022 20:50
Гульмире Сатыбалды продлили арест
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гульмире Сатыбалды, ранее задержанной на два месяца, продлили арест еще на один месяц, передает МИА «Казинформ».
«13 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.», - сообщили в пресс-службе столичного суда.
Ранее сообщалось, что Кайрату Сатыбалдыулы и Кайрату Боранбаеву так же продлили арест на один месяц.
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