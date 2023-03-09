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Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу – прокурор

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Марта 2023, 13:08
Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу – прокурор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В суде Байконурского района Астаны начались предварительные слушания по делу Гульмиры Сатыбалды. В ходе слушаний прокурор Альмира Кожахметова сообщила о том, что подсудимая пыталась пересечь границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе слушания адвокат Гульмиры Сатыбалды попросила изменить меру пресечения.

«Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей мере пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, она - женщина, имеет пятерых внуков, ей тяжело находиться в полной изоляции. На сегодняшний день характеризуется положительно, имеет постоянное место жительство. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог», - заявила адвокат Асель Рабатова.

Однако прокурор Альмира Кожахметова сообщила о том, что есть основания, чтобы держать подсудимую под стражей.

«Обстоятельства для отмены или изменения не установлены, поскольку в ходе досудебного производства были факты, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу. Поэтому я считаю, что мера пресечения изменению не подлежит», - добавила прокурор.

Отметим, что 12 января дело Гульмиры Сатыбалды направили в Астану. В марте прошлого года сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС Астаны.


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