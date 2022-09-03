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    18:47, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гульмира Дамбаулова: «Нацфонд - детям» обеспечит гарантированную путевку во взрослую жизнь

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайцы, работающие в сфере образования, воспитывают подрастающее поколение согласно современным вызовам и требованиям времени. О новых инициативах Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в новом Послании, высказалась руководитель Смарт-центра КРУ им. А. Байтурсынова Гульмира Дамбаулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как считает спикер, затронутые в Послании направления имеют наивысший приоритет для дальнейшего развития Нового Казахстана.

    «Предлагаемые изменения позволят повысить качество жизни граждан, вывести на новый уровень реальный сектор экономики, в целом повысить мировой статус страны. Особенно хочется отметить направление стратегических инвестиций в будущее страны – людей. Ведь здоровые, грамотные и обеспеченные граждане способны с полной отдачей посвятить себя развитию государства. Поэтому необходимо обеспечить, прежде всего, доступность и качество медицинских услуг. А наши дети должны получать самое лучшее воспитание и образование. Именно поэтому высшие учебные заведения и учебные заведения технического и профессионального образования должны ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны», - отметила Г. Дамбаулова.

    Помимо этого, как считает представитель системы образования, предлагаемая программа «Нацфонд - детям» позволит каждой семье иметь гарантированную путевку во взрослую жизнь для подрастающего поколения и сконцентрироваться на выборе востребованной специальности, быть полезным своему государству.

    «Костанайцы всегда поддерживали стратегический курс развития государства. И для этого мы занимаемся воспитанием и обучением подрастающего поколения согласно современным вызовам и требованиям времени»,- заключила она.


    Теги:
    Костанайская область Послание Президента РК
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