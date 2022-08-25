Гульфайруз Уразбаева возглавила Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На должность председателя правления АО «Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» назначена Гульфайруз Уразбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Уразбаева Гульфайруз Галимовна окончила в 1995 году Алма-Атинский государственный медицинский институт им. Асфендиярова.

Прошла все ступени трудовой карьеры - от врача акушера-гинеколога родильного дома № 2 г.Алматы до заведующей отделением и главного врача Перинатального центра № 2 г.Нур-Султан.

С 2007-го по 2011 год являлась заведующей отделением патологии беременности № 2 АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения высшей квалификационной категории, магистр МВА по специальности «Менеджмент в здравоохранении» (2019 г.), отличник здравоохранения РК.





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