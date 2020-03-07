Гульфара Ауельбекова занимается агитационно-разъяснительной работой в области гражданской защиты

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный специалист снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области подполковник гражданской зашиты Ауельбекова Гульфара Канатовна с 2005 года служит в органах гражданской защиты Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Гульфара Ауельбекова а в системе МЧС начала свою службу с должности инженера государственного пожарного контроля ДЧС области, ей хотелось не только на бумаге, но и на практике познать инженерно-инспекторскую работу, так сказать поработать на «земле».

Поменяв службу в аппарате ДЧС на службу в районе, она работала в отделе по ЧС Ескельдинского района, а затем в управлении по ЧС города Талдыкоргана, где познала все азы, касающиеся государственного пожарного контроля и ни разу не пожалела о выбранном пути.

В управлении занималась проведением плановых проверок на подконтрольных объектах, по результатам которых нарушителей привлекала к административной ответственности, выезжала на внеплановые проверки по поручению вышестоящих органов и по обращению граждан, занималась агитационно-пропагандистскими мероприятиями, где показала наилучшие результаты.

Наравне с мужчинами, она заступала на дежурства по обеспечению пожарной безопасности при проведении праздничных и других мероприятий городского и областного масштаба и в дни усиленного режима, осознавая свой долг и важность происходящего.

Обогатив свой практический опыт, Гульфара Канатовна в управлении по чрезвычайным ситуациям города несколько лет была наставником курсантов Кокшетауского технического института МЧС РК, передавала знания, приобретенные в управлении еще только постигающим азы трудной, но благородной работы молодым специалистам. Большая ответственность ложилась на ее хрупкие плечи при обследовании закрепленных объектов, показывая свой профессионализм и принципиальность при проведении пожарно-технических обследовании объектов, она по итогам критерия рейтинговой оценки эффективности и качества деятельности сотрудников УЧС, ОЧС районов и городов области находилась в рядах лучших.

На сегодня Гульфара Ауельбекова выполняет функции по линии агитационно-разъяснительной работе в области гражданской защиты, где организованная профилактическая работа привела к снижению пожаров. Вместе с основными обязанностями она ответственность несет за женскую половину департамента, является заместителем председателя Женского совета департамента, под ее началом царит благоприятный морально-психологический климат среди женщин сотрудниц.

Трудолюбивая, ответственная и добросовестная в выполнении своих служебных обязанностей Гульфара Канатовна завоевала авторитет в коллективе. За достигнутые успехи при исполнении служебных и должностных обязанностей была поощрена Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, руководством департамента и акимом города Талдыкоргана, награждена медалью за безупречную службу в органах противопожарной службы третьей степени и медалью «Офицердің жұбайы – тірек, үміт, сенім».

В этой мужской работе силы ей придает ее семья. Она познакомилась со своим супругом благодаря работе - событие произошло в городе Кокшетау Акмолинской области, где Гульфара Ауельбекова проходила обучение в Кокшетауском техническом институте МЧС РК. Ее супруг пенсионер МВД, полковник запаса, много лет проработавший в противопожарной службе, как никто другой понимает ее с полуслова и поддерживает во всем. Гульфара Канатовна является матерью троих сыновей. Для семьи она любящая мама, заботливая жена и хорошая хозяйка.