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    15:09, 22 Август 2023 | GMT +6

    Гульдана Жауынбекова возглавила управление координации занятости и соцпрограмм Жамбылской области

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    Фото: gov.kz
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Жауынбекова Гульдана Алимжанкызы назначена руководителем управления координации занятости и социальных программ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Гульдана Жауынбекова родилась в 1976 году в Байзакском районе Жамбылской области. Получила высшее образование в Таразском государственном университете имени М.Х.Дулати по специальности «инженер-экономист».

    Трудовую деятельность начала в 2000 году бухгалтером отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области. Затем работала экономистом отдела образования районного акимата и централизованной бухгалтерии облуправления образования.

    С 2002 по 2009 год - главный специалист, начальник отдела управления образования акимата Жамбылской области.

    В 2009 - 2010 годы - главный специалист-экономист, начальник отдела управления культуры областного акимата.

    В 2010 - 2011 годы- начальник отдела облуправления образования.

    С 2011по 2017 год занимала должность заместителя руководителя управления образования акимата Жамбылской области.

    С 2017 года была руководителем управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области


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