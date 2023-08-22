Гульдана Жауынбекова возглавила управление координации занятости и соцпрограмм Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Жауынбекова Гульдана Алимжанкызы назначена руководителем управления координации занятости и социальных программ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Гульдана Жауынбекова родилась в 1976 году в Байзакском районе Жамбылской области. Получила высшее образование в Таразском государственном университете имени М.Х.Дулати по специальности «инженер-экономист».

Трудовую деятельность начала в 2000 году бухгалтером отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области. Затем работала экономистом отдела образования районного акимата и централизованной бухгалтерии облуправления образования.

С 2002 по 2009 год - главный специалист, начальник отдела управления образования акимата Жамбылской области.

В 2009 - 2010 годы - главный специалист-экономист, начальник отдела управления культуры областного акимата.

В 2010 - 2011 годы- начальник отдела облуправления образования.

С 2011по 2017 год занимала должность заместителя руководителя управления образования акимата Жамбылской области.

С 2017 года была руководителем управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области