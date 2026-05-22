Губернатор Токио восхитилась темпами развития Астаны

Губернатор Токио Юрико Коикэ выступила с речью на казахстанско-японском мероприятии по декарбонизации и экологическим технологиям в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она отметила, что это ее третий визит в Астану.

— Я каждый раз удивляюсь тому, как город прекрасно меняется, и тому, как растет количество молодых предпринимателей. Также среди вас немало представителей передовых направлений в бизнесе — в отрасли искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, и в сферах, которые требуют вовлечения цифровой трансформации. С японской стороны также представлено очень много венчурных компаний, которые представляют эти сферы. Вместе мы сможем решить все сложные задачи, вызовы, которые стоят перед человечеством, и тем самым вместе прийти к процветанию, — сказала Юрико Коикэ.

Она также сообщила, что между Астаной и Токио уже заключено соглашение о сотрудничестве. Среди ключевых направлений — цифровизация, противодействие чрезвычайным ситуациям и развитие высоких технологий.

Кроме того, губернатор пригласила казахстанские компании принять участие в международной конференции SusHI Tech, которая ежегодно проходит в Токио.

— Ежегодно Токио проводит специальную конференцию SusHI Tech, на которой собираются стартапы со всего мира, преимущественно Азии, более 700 компаний. Это крупнейшее в Азии подобное мероприятие. Поэтому будем рады, если казахстанские предприятия также смогут посетить эту конференцию. Давайте использовать вместе весь потенциал high tech и сделаем Астану городом устойчивого развития, — заключила она.

Ранее Глава государства принял губернатора Токио Юрико Коикэ, подчеркнув символичность ее визита, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.

Президент также наградил Юрико Коикэ орденом «Достық» I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией.