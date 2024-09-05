Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в городе Ранчо Палос Вердес на юге штата из-за риска схода оползня, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.

Стихийное бедствие ставит под угрозу жизни людей, это вынудило местного поставщика коммунальных услуг отключить подачу электроэнергии и газа в 245 жилых домов из-за прорывов труб и линий электропередач.

Губернатор сообщил в своем заявлении, что город Ранчо Палос Вердес расположен на четырех из пяти под-оползней, которые составляют «Большой португальский оползневый комплекс». Движение земли в некоторых частях комплекса «значительно ускорилось после сильных штормов в 2023 и 2024 годах».

Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям заявило, что уже почти год координирует действия с городом и округом для поддержки мер реагирования на оползень, включая предоставление технической помощи, поддержку местного центра помощи, содействие получению федерального гранта на смягчение последствий для работ по восстановлению грунтовых вод в этом районе и помощь должностным лицам в первоначальной оценке ущерба.

Решение губернатора было принято всего за несколько часов до того, как жители и местные лидеры провели встречу, чтобы обсудить растущую угрозу с представителями коммунальных служб.

Жителям растущей оползневой зоны, которая за последний год охватила около 680 акров (более 275 гектаров), было рекомендовано покинуть этот район после того, как компания «Southern California Edison» в понедельник отключила электроэнергию и газ в 245 домах на неопределенный срок.

Вице-президент Southern California Edison Ларри Чанг заявил, что «не существует никаких сроков» восстановления электроснабжения в пострадавших районах из-за нестабильности почвы.

Окружной инспектор округа Лос-Анджелес Джанис Хан сообщил, что «нет сценария для чрезвычайной ситуации, подобной этой. Это перемещение земли настолько гигантское и настолько разрушительное, что один город не должен нести это бремя в одиночку».

Округ Лос-Анджелес выделил 5 млн долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Чиновники заявили, что смещение земли привело к утечкам в водопроводных и газовых трубах.

Ранчо Палос Вердес расположено примерно в 30 милях (около 50 км) к югу от Лос-Анджелеса.