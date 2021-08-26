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ГСМ на почти 17 млн тенге похитили двое павлодарцев

26 Августа 2021 20:52
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ГСМ на почти 17 млн тенге похитили двое павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарскими оперативниками пресечена преступная деятельность по транспортировке нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«В ходе проведения ОПМ «Правопорядок» сотрудниками управления криминальной полиции была пресечена преступная деятельность лиц, подозреваемых в хищении горюче-смазочных материалов. Вышеуказанные лица являлись работниками одной из организаций города Павлодара, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов на автозаправочные станции города. Действовали подозреваемые по заранее подготовленной схеме, включающая в себя перевозку и слив перевозимого топлива», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В полиции отметили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны два павлодарца в возрасте 50 и 47 лет. Предварительный ущерб составил около 17 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 189 части 4 пункта 2 УК Республики Казахстан.

В отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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