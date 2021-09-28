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    14:48, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Грызунов и насекомых травят в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» продолжает осенние дератизационные мероприятия в столице, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    «Площадь обрабатываемых открытых территорий 3112 гектаров. В районах Алматы, Байконыр и Сарыарка обработаны поймы рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак, кладбища, водоемы, камыши. Стартуют работы по обработке территории Есильского района», - говорится в сообщении.

    В частном секторе дератизация начнется чуть позже. Жителям раздадут ядоприманки и проведут инструктаж.

    «Ядовитые приманки раскладываются в парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах. Уничтожение грызунов проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты бромадиолон и бродефор, разрешенные к применению в Казахстане», - рассказали в пресс-службе.

    Дератизация позволит снизить численность грызунов и предупредить распространение особо опасных инфекционных заболеваний.


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