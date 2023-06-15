Грязные матрацы и насекомых в инфекционной больнице сняла на видео жительница Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В инстаграм попало видео из инфекционного отделения павлодарской детской областной больницы, на котором мама маленького пациента сняла обстановку в палате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из матерей запечатлела на видео, какая обстановка в палатах областной «инфекционки»: рваный линолеум, грязные матрасы, старые обшарпанные кровати и дохлые насекомые», - пишет популярный павлодарский инстаграм-паблик.

В посте размещено видео, на котором женщина, которая пребывала в инфекционной больнице. Она сняла и эмоционально прокомментировала старые и неудобные железные кровати с расшатанными ножками, грязные матрацы, мёртвых сороконожек на них, поломанные подоконники и стулья. По её словам, в палате нет туалетной бумаги.

«Примите, пожалуйста, меры. Просто жалко мам, которые уставшие с маленькими детьми лежат там в таких условиях. Ладно, сколопендра - ок: от сырости везде бывает. Но если бы там были нормальные условия, может, не так страшно было бы там находиться. Сколько лет этим матрасам? А кровати - это вообще совдеп: скрипят», - гласит текст под видео.

В посте также рассказывается, что от скрипа кровати у женщины просыпается ребенок. Если лежать на такой кровати, болит спина.

«Подушки забыла снять: они вообще из кусков каких-то - шея болит. Детские кровати: древние пеленки, даже спать там неудобно, а с собой класть ребенка, тоже не поместишься в эту кровать пружинистую», - рассказала автор видео.

В пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области сообщили, что после публикации жалобы на санитарное состояние инфекционного отделения детской областной больницы облздрав создал рабочую комиссию в составе заместителя руководителя управления, инфекциониста и эпидемиолога.

«В результате проведенного мониторинга в инфекционном отделении и беседы с родителями маленьких пациентов жалоб на качество оказания медицинской помощи, питания и уборки палат не выявлено. При этом есть вопросы по материально-техническому оснащению стационара. В первую очередь пациенты отмечали необходимость обновления мягкого инвентаря (матрацы, комплекты постельного белья) и кроватей. Имелись факты специфического внешнего вида матрацев», - отметили в управлении.

Со ссылкой на областную больницу там заверили, что коллектив учреждения прилагает все усилия для восстановления здоровья своих маленьких пациентов и создания комфортных условий для их пребывания.

«После выписки каждого пациента матрацы подвергаются камерной дезинфекции, так называемому методу «обжарки». Специфический внешний вид матрацев является его следствием, под воздействием пара и высоких температур матрацы уплотняются, уменьшаются в размерах и толщине. Для решения этого вопроса в больнице приобретали матрацы с клеёнчатым покрытием, однако, как отмечали пациенты, на них неудобно спать», - добавили в ведомстве.

Обновление мягкого инвентаря проходит ежегодно, подчеркнул источник. В 2020 году были закуплены матрацы, комплекты постельного белья, одеяла и полотенца на сумму 5,9 млн тенге, в 2021 году – 1,1 млн тенге, а в 2022 году – на 637 тыс. тенге. В 2021 году приобретены 30 кроватей на 2,1 млн тенге.

«В 2022 году в больнице проведены ремонтные работы, закуплены стройматериалы на сумму более 4 млн тенге. В больнице отмечают, что дальнейшее укрепление материально-технической базы проводится согласно утвержденному плану. Приобретение и замена мягкого и твердого инвентаря будет производиться поэтапно», - сообщили в пресс-службе.

Управление здравоохранения планирует направить информацию о потребности в мягком и твердом инвентаре на рассмотрение областной бюджетной комиссии, подытожили здесь. Уже разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию существующих зданий Павлодарской областной детской больницы. Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство третьего корпуса областной детской больницы.