Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Грязные матрацы и насекомых в инфекционной больнице сняла на видео жительница Павлодара

Автор:  
Антон Гагарин
15 Июня 2023, 18:52
Грязные матрацы и насекомых в инфекционной больнице сняла на видео жительница Павлодара Кадр из видео/instagram.com/tipavlo.dar

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В инстаграм попало видео из инфекционного отделения павлодарской детской областной больницы, на котором мама маленького пациента сняла обстановку в палате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из матерей запечатлела на видео, какая обстановка в палатах областной «инфекционки»: рваный линолеум, грязные матрасы, старые обшарпанные кровати и дохлые насекомые», - пишет популярный павлодарский инстаграм-паблик.

В посте размещено видео, на котором женщина, которая пребывала в инфекционной больнице. Она сняла и эмоционально прокомментировала старые и неудобные железные кровати с расшатанными ножками, грязные матрацы, мёртвых сороконожек на них, поломанные подоконники и стулья. По её словам, в палате нет туалетной бумаги.
«Примите, пожалуйста, меры. Просто жалко мам, которые уставшие с маленькими детьми лежат там в таких условиях. Ладно, сколопендра - ок: от сырости везде бывает. Но если бы там были нормальные условия, может, не так страшно было бы там находиться. Сколько лет этим матрасам? А кровати - это вообще совдеп: скрипят», - гласит текст под видео.

В посте также рассказывается, что от скрипа кровати у женщины просыпается ребенок. Если лежать на такой кровати, болит спина.

«Подушки забыла снять: они вообще из кусков каких-то - шея болит. Детские кровати: древние пеленки, даже спать там неудобно, а с собой класть ребенка, тоже не поместишься в эту кровать пружинистую», - рассказала автор видео.

В пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области сообщили, что после публикации жалобы на санитарное состояние инфекционного отделения детской областной больницы облздрав создал рабочую комиссию в составе заместителя руководителя управления, инфекциониста и эпидемиолога.

«В результате проведенного мониторинга в инфекционном отделении и беседы с родителями маленьких пациентов жалоб на качество оказания медицинской помощи, питания и уборки палат не выявлено. При этом есть вопросы по материально-техническому оснащению стационара. В первую очередь пациенты отмечали необходимость обновления мягкого инвентаря (матрацы, комплекты постельного белья) и кроватей. Имелись факты специфического внешнего вида матрацев», - отметили в управлении.

Со ссылкой на областную больницу там заверили, что коллектив учреждения прилагает все усилия для восстановления здоровья своих маленьких пациентов и создания комфортных условий для их пребывания.

«После выписки каждого пациента матрацы подвергаются камерной дезинфекции, так называемому методу «обжарки». Специфический внешний вид матрацев является его следствием, под воздействием пара и высоких температур матрацы уплотняются, уменьшаются в размерах и толщине. Для решения этого вопроса в больнице приобретали матрацы с клеёнчатым покрытием, однако, как отмечали пациенты, на них неудобно спать», - добавили в ведомстве.

Обновление мягкого инвентаря проходит ежегодно, подчеркнул источник. В 2020 году были закуплены матрацы, комплекты постельного белья, одеяла и полотенца на сумму 5,9 млн тенге, в 2021 году – 1,1 млн тенге, а в 2022 году – на 637 тыс. тенге. В 2021 году приобретены 30 кроватей на 2,1 млн тенге.

«В 2022 году в больнице проведены ремонтные работы, закуплены стройматериалы на сумму более 4 млн тенге. В больнице отмечают, что дальнейшее укрепление материально-технической базы проводится согласно утвержденному плану. Приобретение и замена мягкого и твердого инвентаря будет производиться поэтапно», - сообщили в пресс-службе.

Управление здравоохранения планирует направить информацию о потребности в мягком и твердом инвентаре на рассмотрение областной бюджетной комиссии, подытожили здесь. Уже разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию существующих зданий Павлодарской областной детской больницы. Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство третьего корпуса областной детской больницы.


Павлодарская область   Здравоохранение   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США