Грязный воздух в Казахстане: синоптики дали прогноз на 1 июля

1 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) не ожидаются в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: