Грязные кухни и формальные медосмотры обернулись штрафами на 58 млн тенге в Шымкенте

За год специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили в Шымкенте 236 объектов. Из них 61 объект прошел плановую проверку, еще 175 проверили после обращений граждан.

Выявлены загрязненные помещения, поверхностная уборка и формальный подход к дезинфекции. Требования гигиены соблюдались не в полной мере, дезинфицирующие средства применялись с нарушениями, сотрудники работали без медосмотров или с просроченными допусками.

По итогам проверок зафиксировали 288 нарушений. Общая сумма штрафов приблизилась к 58 млн тенге.

— В прошлом году поступило 3179 обращений, из них 2899 — от физических лиц. Большинство жалоб касается объектов общественного питания. Также часто жалуются на торговые точки и частные медицинские учреждения, — отметил заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алдаркул Ахметов.

По его словам, за год в Шымкенте зарегистрировали четыре случая пищевых отравлений.

— По всем фактам оперативно провели проверки. В результате материалы по пяти объектам переданы на рассмотрение суда. Кроме того, вынесли постановления о приостановлении деятельности 15 объектов. Один вид пищевой продукции, не соответствующий требованиям, изъяли из продажи. 14 сотрудников, не прошедших медосмотр, временно отстранили от работы, — сообщил Ахметов.

Во время мониторинга специалисты также отобрали 22 955 проб атмосферного воздуха. В 48 случаях зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций. При этом почва и питьевая вода остаются в пределах нормы и не вызывают серьезных опасений.

Ранее сообщалось, что Шымкент вошел в десятку городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.