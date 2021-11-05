Грядет ли в Казахстане энергодефицит – ответ Министерства энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков прокомментировал информацию о грядущем энергодефиците в стране из-за майнеров. По словам спикера, необходимо принимать срочные меры для снижения потребления со стороны серых майнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет, мы дефицита не видим. Наша энергосистема работает стабильно, но нам необходимо, конечно же, принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны серых майнеров, иначе это действительно повлияет на нашу энергобезопасность», - прокомментировал первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РК отмечает высокий уровень потребления энергии.

«За последние годы энергопотребление растет на 1-2% в год. За эти 10 месяцев мы отмечаем высокий рост, который составляет 8%. 8% - это достаточно большой рост потребления. Речь идет о 100-1200 мВт электроэнергии. Конечно же, мы это связываем с потреблением со стороны майнеров. Что касается майнеров, у нас есть около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены, зарегистрированы. Есть так называемые «серые майнеры» - теневые субъекты, которые подключились. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Тому способствует также закрытие майнинговых ферм властями Китайской Народной Республики. Многие из них «перекочевали» к нам в страну. Это соответственно влияет на наш баланс электроэнергии», - отметил первый вице-министр энергетики.