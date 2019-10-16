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Грузовые станции Казахстана принимают заявки на перевозку грузов в режиме онлайн
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 200 тысяч заявок на перевозку грузов принято за 9 месяцев 2019 года через автоматизированную систему управления «Договорная и коммерческая работа» (АСУ ДКР) в АО «НК «Қазақстан темір жолы». Система внедрена на всех 456 грузовых станциях РК. В ней работают порядка 37 тысяч клиентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ – Грузовые перевозки».
АСУ ДКР - клиентоориентированная система. Весь процесс от подачи заявки до оформления перевозочного документа полностью автоматизирован и прозрачен, исключена коррупционная составляющая.
Система минимизировала бумажный документооборот с грузоотправителями, существенно упростила работу с клиентами. Грузоотправителям не нужно тратить время на «хождение по кабинетам» и сбор подписей. На основе их заявок в ҚТЖ осуществляется месячное и декадное планирование перевозок. Благодаря системе процесс планирования сократился с 11 часов до 5 минут во внутриреспубликанских отправках и с 2 дней до 1 часа - в экспортных отправках, а также процесс переадресовки - с 2 дней до 1 часа.
Безбумажная технология внедряется также в экспортном и импортном сообщениях. Так, с ОАО «РЖД» организован 100% электронный обмен данными накладной, применяющийся при железнодорожных перевозках между странами-членами Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении.
С казахстанской станции Екибастуз-2 на российскую станцию Малорефтинская и в обратном направлении в порожнем состоянии отправляется груз с применением электронной цифровой подписи. За последний год оформлено перевозочных документов по маршруту Екибастуз-2 – Малорефтинская - 2200, обратно – свыше 5700.
С Китайской железной дорогой проведена тестовая передача данных в объеме электронной накладной. После подписания соответствующего Соглашения обмен данными запустят в промышленный режим.
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