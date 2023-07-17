Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По сведениям пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 17 июля в 01.29 часов в Шуском районе на станции Аспара произошел сход вагонов.

«Сошли вагоны грузового поезда сообщением «Тараз - Шу», - пояснили в ведомстве. - В результате происходит задержка пассажирских поездов. В связи с этим, в департаменте по ЧС Жамбылской области открыта «горячая линия» для психологической поддержки граждан. Телефоны «горячей линии» - 8(726 )51-35-75, 8(726) 41-41-67».