Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Столкновение грузовых вагонов с поездом № 3471 произошло на станции Жаксыбулак в ВКО. В результате локомотив и 23 вагона сошли с рельсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
«25 августа 2020 года в 08 час 15 минут на станции Жаксыбулак (ВКО,
Аягузский район) из-за сильного порыва ветра грузовые вагоны, стоящие на
станции, самопроизвольно пришли в движение навстречу прибывающему
грузовому поезду № 3471. Произошло столкновение. В результате столкновения на 1526 км сошли с рельсов локомотив и 23 вагона. Произошло возгорание локомотива. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
На место происшествия отправлены восстановительные и пожарные
поезда со станций Балхаш, Актогай. Для выяснения обстоятельств на место
происшествия выехала специальная комиссия.
В ведомстве сообщают, что из-за инцидента произошла задержка поезда № 54
сообщением «Нур-Султан Нурлы жол – Достык». Для пассажиров организуют доставку автобусом.
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