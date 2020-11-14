Грузовой поезд сбил восемь лошадей в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На разъезде «Пепел» в Бурлинском районе грузовой поезд сбил лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Инцидент произошел 11 ноября в 22.35, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте,

– Машинист грузового поезда заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях и попытался экстренно затормозить, пытаясь избежать столкновения. Но наезд остановить не удалось. В результате погибли восемь лошадей разных мастей. В общей сложности стоянка составила 14 минут, - отметил начальник управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Уральск. Владелицей домашних животных оказалась 43-летняя жительница ЗКО, она привлечена к административной ответственности по статье 559 КРКоАП «Нарушение правил проезда гружевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог». Ей назначен штраф в размере 5 МРП.

– С начала текущего года всего зарегистрировано 1628 фактов экстренного торможения поездов, связанных с нахождением скота на железнодорожном полотне. За выпас скота в полосе отвода железных дорог всего к административной ответственности привлечено 1 124 правонарушителя, - отметил Жасулан Байкенов.











