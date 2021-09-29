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Грузовой поезд сбил насмерть девушку в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Сентября 2021, 22:52
Грузовой поезд сбил насмерть девушку в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Грузовой поезд сбил девушку в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС ЗКО, инцидент произошел 29 сентября на территории Бурлинского района. В 13.52 на станции «Казахстан» девушка, 1995 года рождения, попала под грузовой поезд. В результате она скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК сообщили, что по данному факту в линейном отделе полиции на станции Уральск начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Транспорт   МВД РК  
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