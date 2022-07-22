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Грузовой поезд сбил лошадей
22 Июля 2022 23:00

Грузовой поезд сбил лошадей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики фактов экстренных торможений, наездов поездов, травматизма на железной дороге с 19 по 21 июля текущего года на территории обслуживания департамента полиции на транспорте проведена акция «Стоп, наезды!». В период акции транспортными полицейскими совместно с работниками железнодорожных организаций проведено 140 рейдовых мероприятий, 286 встреч профилактического характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

Также, за нарушение правил безопасности на железной дороге к административной ответственности привлечено 515 правонарушителей. Зарегистрировано 16 фактов экстренного торможения поездов, из-них по причине нахождения людей – два факта, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 14 фактов.

Так, на перегоне «Сурган – Есиль» Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего были сбиты две лошади. Стоянка поезда составила 19 минут.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Кушмурун установлен 32-летний хозяин лошадей, житель Акмолинской области.

По данному факту в отношении владельца скота за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог по части первой статьи 559 КоАП РК был составлен административный материал и наложен штраф в размере 5 МРП.


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