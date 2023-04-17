ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Грузовой поезд сбил лошадей в Павлодарской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 16 апреля на 303 км перегона Екибастуз-1 Павлодарской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего были сбиты семь лошадей. Так, одна лошадь сбита насмерть и шесть лошадей травмированы. Стоянка поезда составила около полутора часа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Павлодар установлен 41-летний житель города Экибастуза, который допустил выход домашнего животного на железнодорожное полотно. В отношении правонарушителя за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог по части 1 статьи 559 КоАП РК наложен административный штраф в размере 5 МРП.