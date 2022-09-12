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Грузовой поезд сбил более 120 голов овец в Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Сентября 2022, 18:36
Грузовой поезд сбил более 120 голов овец в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Хозяина животных привлекли к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«12 сентября текущего года в 01:24 на перегоне «Жетыген-Курозек» Алматинской области машинист грузового поезда, заметив переходящее через железную дорогу стадо овец, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Наезд предотвратить не удалось, погибло 123 головы из 530 овец. Стоянка поезда составила 13 минут», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.


По его словам, на место происшествия выехали сотрудники линейного отделения полиции на станции Алтынкол. Установлен 36-летний житель села Туганбай Алматинской области, который является хозяином указанных животных.

«Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог)», - резюмировал генерал-майор полиции.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области произошло ДТП с участием трех лошадей, а в ВКО водитель авто погиб, столкнувшись с лошадью.

Кадр из видео


Алматинская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Видео   Регионы   Животные   Талдыкорган  
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