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Грузовой локомотив протаранил авто близ Талдыкоргана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 21:08
Грузовой локомотив протаранил авто близ Талдыкоргана

ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Грузовой локомотив протаранил автомашину близ Талдыкоргана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где утром 8 сентября произошло столкновение поезда с ВАЗ-2109.

Выяснилось, что 35-летний водитель водитель легковой автомашины, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд. Автомашину протащило на 15-20 метров. Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.



Фото: polisia.kz





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