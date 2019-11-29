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Грузовой корабль «Прогресс МС-12» затопят в Тихом океане

29 Ноября 2019 16:10
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Грузовой корабль «Прогресс МС-12» затопят в Тихом океане

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12», который был запущен с космодрома Байконур 31 июля 2019 года и все это время находился на орбите, завершает свою миссию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня, 29 ноября, российский космический грузовик будет отстыкован от Международной космической станции (МКС). После включения двигателей корабля на торможение космический грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит. Несгоревшие обломки «Прогресса МС-12» будут затоплены в несудоходной части Тихого океана, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Между тем на МКС готовятся к приему нового космического грузовика. Старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур назначен на 6 декабря 2019 года.

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Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
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Сара Кабикызы

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