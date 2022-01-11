Грузовое железнодорожное движение работает в штатном режиме - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Железнодорожники обеспечивают стабильные перевозки пассажирских и грузовых поездов, движение работает в плановом, штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

«На сети АО «НК «ҚТЖ» нет отставленных от движения поездов. Грузовые составы, в том числе и транзитные, следуют в соответствии с графиком, пассажирские поезда - по расписанию. Особо важные объекты инфраструктуры находятся под охраной. Железнодорожники обеспечивают безопасность движения поездов», - сказано в сообщении пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы».