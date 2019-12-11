Грузовик застрял перед движущимся поездом на участке Караганда-Сортировочная - Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Железнодорожники предотвратили столкновение на переезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«Сегодня в 10.43 ч. на охраняемом железнодорожном переезде - на участке Караганда-Сортировочная - Нур-Султан - машинист остановил пассажирский поезд № 15 сообщением Алматы – Петропавловск. Состав притормозил из-за нахождения на путях грузового автомобиля на расстоянии 200 метров от переезда», - говорится в сообщении.

Дежурный по переезду Болат Бекбергенов своевременно сорвал кнопку заградительного сигнала и предупредил машиниста об опасности. Как выяснилось, грузовой автомобиль выехал на железнодорожный путь и из-за технической неисправности внезапно остановился на переезде.

Благодаря слаженной работе дежурного по переезду и локомотивной бригады Карагандинского локомотивного эксплуатационного депо – машиниста Вячеслава Козлова и его помощника Мейрама Оханова - столкновение с автомобилем удалось предотвратить.

В результате задержка поезда составила более двух часов.

Необходимо отметить, что в 2019 году на железнодорожных переездах зафиксировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Причина ДТП - нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» призывает водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов и быть внимательными.