Грузовик застрял перед движущимся поездом на участке Караганда-Сортировочная - Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Железнодорожники предотвратили столкновение на переезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
«Сегодня в 10.43 ч. на охраняемом железнодорожном переезде - на участке Караганда-Сортировочная - Нур-Султан - машинист остановил пассажирский поезд № 15 сообщением Алматы – Петропавловск. Состав притормозил из-за нахождения на путях грузового автомобиля на расстоянии 200 метров от переезда», - говорится в сообщении.
Дежурный по переезду Болат Бекбергенов своевременно сорвал кнопку заградительного сигнала и предупредил машиниста об опасности. Как выяснилось, грузовой автомобиль выехал на железнодорожный путь и из-за технической неисправности внезапно остановился на переезде.
Благодаря слаженной работе дежурного по переезду и локомотивной бригады Карагандинского локомотивного эксплуатационного депо – машиниста Вячеслава Козлова и его помощника Мейрама Оханова - столкновение с автомобилем удалось предотвратить.
В результате задержка поезда составила более двух часов.
Необходимо отметить, что в 2019 году на железнодорожных переездах зафиксировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Причина ДТП - нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.
АО «КТЖ-Грузовые перевозки» призывает водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов и быть внимательными.
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