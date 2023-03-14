Грузовик врезался в толпу пешеходов в Квебеке: есть жертвы и раненые

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и еще девять получили ранения, когда грузовой автомобиль врезался в пешеходов в городе Амки в канадской провинции Квебек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Водитель автомобиля, 38-летний местный житель, был задержан.

Следователи пытаются установить, был ли инцидент преднамеренным нападением.

Это произошло всего через месяц после того, как двое детей погибли, когда автобус въехал в детский сад в Монреале.

Сообщается, что двое погибших - мужчины в возрасте 70 лет и 60 лет. Канадские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть дети, которые после инцидента находятся в местной больнице.

По словам одного из свидетелей, грузовик ускорялся, приближаясь к ничего не подозревающим пешеходам на тротуаре.