Грузовик врезался в стену в Актау: пострадал водитель

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Грузовой автомобиль врезался в стену на дороге в Актау. Пострадал водитель транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

По данному факту ведётся расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Дорожная авария произошла 11 июля на автодороге из Актау в сторону ХГМЗ (Химико-гидрометаллургический завод, прим.ред.).

Установлено, что водитель грузового транспорта MAN не справился с рулевым управлением и врезался в стену здания, стоящего у дороги. От удара кабину машины развернуло.

Медики доставили пострадавшего водителя в Мангистаускую областную больницу.



