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    20:43, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Грузовик врезался в стену в Актау: пострадал водитель

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Грузовой автомобиль врезался в стену на дороге в Актау. Пострадал водитель транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По данному факту ведётся расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Дорожная авария произошла 11 июля на автодороге из Актау в сторону ХГМЗ (Химико-гидрометаллургический завод, прим.ред.).
    Установлено, что водитель грузового транспорта MAN не справился с рулевым управлением и врезался в стену здания, стоящего у дороги. От удара кабину машины развернуло.
    Медики доставили пострадавшего водителя в Мангистаускую областную больницу.



    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Видео Происшествия Мангистауская область
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